برنت يعاود الصعود ويتجاوز الـ74 دولارا

أخبار ليبيا24

عاود سعر خام برنت الارتفاع من جديد خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الثلاثاء، على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط عالميا ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا وضعف الطلب من قبل الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً عقب الفيضانات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.

وصعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 0.11 بالمائة لتتداول عند 74.87 دولارا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 74.50 دولارا للبرميل.

في المقابل انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم سبتمبر القادم بنسبة 0.04 بالمائة لتتداول عند مستويات 72.19 دولارا للبرميل بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.91 دولارا للبرميل.