الرعيض يجتمع بوفد اقتصادي إماراتي لمناقشة دعم وتشجيع المبادرات والأنشطة التجارية بين البلدين

اجتمع رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” مع الوفد الاماراتي الاقتصادي برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف الاماراتية “عبد الله سلطان العويس” الامين العام للاتحاد “حميد محمد بن سالم”

حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة “جمال اللموشي” وكيل وزارة المواصلات “خالد السويسي” ورئيس هيئة المواني “عمر الجواشي” وعدد كبير من مدراء الشركات والمصارف والمؤسسات الليبية.

تناول الاجتماع مناقشة والاستعداد للعمل المشترك في سبيل مصلحة البلدين وزيادة التعاون في كل الانشطة التجارية والاستثمارية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ليبيا واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات.

ونوقش أيضاً دعم وتشجيع المبادرات والأنشطة التجارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجاريه والصناعية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تمكين الغرف التجارية بالبلدين من التواصل والتنسيق فيما بينها نحو خلق شركات عمل واعده وفرص تجارية مناسبة لقطاعي الأعمال بالبلدين.

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