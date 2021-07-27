مركزي البيضاء يعلن عن تنظيم مؤتمر حول الصيرفة الإسلامية فـــي ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء عن تنظيم مؤتمر حول الصيرفة الإسلامية فـــي ليبيا “الواقع وسُبـــل التــــطوير”، وذلك يـــومـــــي 2 إلى 3 أكتوبر2021 بمــدينة بنغازي.

حيث يـــهدف المـــؤتمر إلى التعرف على واقـــع تجربة الصيـــرفة الإســلامية في ليبيا، وكذلك تحديات توظيـــف الأمـــوال بالصيغ الإســـلامية ومعرفة طبيعة العمل الرقابي الشرعي في المصارف العاملة والوقوف على دور الصيرفة الإسلامية في المجالات التنموية والمجتمعية.‏

كما يجب المشاركة ووفقاً للشروط الثالية: الارتباط الوثيق للورقة البحثية المُقدمة بموضوع المؤتمر ومحاوره حيث لا يتم قبول الأوراق البحثية التي سبق تقديمها في ندوات أو مؤتمرات سابقة، أو نُشرت في مجلات علمية، وكذلك يجب أن تقدم الأوراق البحثية بإحدى اللغتين اللغة العربية أو الانجليزية مدققة لغوياً ومصحوباً بملخصين بالعربية والإنجليزية، لا يتجاوز كل منهما عن (150) كلمة، وأيضاً لا يزيد عدد صفحات الورقة البحثية المقدمة عن (25) صفحة وكذلك ألا يزيد عدد المشاركون في الورقة البحثية عن باحثين فقط، بالإضافة إلى أن أخر موعد لتقديم الورقات والبحوث العلمية يوم 2 سبتمبر 2021.

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