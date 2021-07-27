بليحيق يكشف عن بنود جلسة الإثنين القادم لمجلس النواب

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق”: عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماع مع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بحث من خلاله سير العمل بالديوان والقضايا الخاصة بديوان مجلس النواب.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب دعا كافة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسة الإثنين القادم الثاني من شهر أغسطس، والي سيتم بها التصويت والبث في البنود التالية: مشروع قانون الميزانية لدولة لسنة 2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الرد على مجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

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