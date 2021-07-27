بليحيق يكشف عن بنود جلسة الإثنين القادم لمجلس النواب

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق”: عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماع مع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بحث من خلاله سير العمل بالديوان والقضايا الخاصة بديوان مجلس النواب.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب دعا كافة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسة الإثنين القادم الثاني من شهر أغسطس، والي سيتم بها التصويت والبث في البنود التالية: مشروع قانون الميزانية لدولة لسنة 2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الرد على مجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة.
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