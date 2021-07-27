صنع الله يجتمع مع مليتة للنفط والغاز لمناقشة مشروع القطع البحرية للتركيبين ” أ ، هـ ” ونسبة الإنجاز

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز “محمد بن شتوان”.

تناول الاجتماع مناقشة مشروع القطع البحرية للتركيبين ” أ ، هـ ” ونسبة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي والتطور الحاصل به، كما تم التطرق الى الآثار الناجمة عن عدم اعتماد الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها شركة مليته للنفط والغاز لتنفيذ مشاريعها الهامة والتي ستدعم الاقتصاد الوطني.

حيث قام بن شتوان باطلاع رئيس مجلس إدارة بالمؤسسة على سير عمليات الشركة والصعوبات المالية التي تواجهها بسبب عدم اعتماد الميزانية المالية حتى الأن.

ومن جهته أشاد بالمجهودات التي بذلتها الشركة في مكافحة جائحة كورونا، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتوائها بمختلف مواقعها.

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