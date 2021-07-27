“العمل الاقتصادية” بلجنة المتابعة الدولية يبحثون مع المسئولين الليبيين أزمة الميزانية

التقى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، التابعة للجنة المتابعة الدولية، برئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وممثلين عن الحكومة ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد.

ومثل مجموعة العمل الاقتصادية التي اجتمعت بالمسؤولين الليبيين كل من منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زيننغا”، وسفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل”، والمبعوث الأميركي الخاص السفير “ريتشارد نورلاند”، والسفير المصري “ثروت سليم”.

وحثّ الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن ( إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل مُلحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية.. وأكدوا مجدداً دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود.

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