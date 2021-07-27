“النقد الدولي”: نسبة نمو اقتصادات دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط 3.7% العام المقبل

أصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مرجحاً استقرار النمو الاقتصادي هذا العام عند 6% وهي التوقعات ذاتها التي أصدرها في ابريل الماضي وأن يبلغ النمو ما نسبته 4.6% العام المقبل.

وتوقع التقرير بأن تسجل منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط نمواً بنسبة 4.1% هذا العام و 3.7% في عام 2022 م ، كما رجح صندوق النقد الدولي أن تبقي البنوك المركزية حول العالم مستويات الفائدة على ما هي عليه حتى حلول العام المقبل إلى جانب مطالبتهم بعدم تشديد الإجراءات النقدية تزامناً مع ارتفاع نسب التضخم.

أما على الصعيد الصحي فقد أشار تقرير افاق الاقتصاد العالمي إلى إجراءات اللقاحات التي قامت بها الدول وسط تقديرات بأن 35% من سكان بلدان أصحاب الاقتصادات الكبيرة قد تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا .

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