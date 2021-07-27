الوطنية للنفط ترسل شحنة معدات الخياطة والتطريز لمنطقة الواحات لدعم نشاط المرأة بالمنطقة

قامت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء بإرسال شحنة محملة بالمعدات والمستلزمات والأقمشة والاحتياجات الأخرى الخاصة بإنشاء مركز المرأة للخياطة والتطريز إلى بلدية جالو بمنطقة الواحات والذي سيساهم في دعم نشاط المرأة وربات البيوت وتشجيع النشاط الحرفي وتحسين الدخل والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الملابس ولمختلف الجهات العامة مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.

كما ستقوم إدارة التنمية المستدامة وبالتعاون مع أحد الجهات المتخصصة حال انتهاء عمليات التجهيز والتركيب للمعدات بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمركز لضمان جودة المخرجات والانتاج من الملابس ولضمان التسويق وجلب الايراد لصالح العاملين بالمركز من النساء وربات البيوت واستمرارية التشغيل وتحقيق الهدف من هذا المشروع .

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