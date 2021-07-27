التومي يصدر تعليماته لرئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ حزمة من القرارات لمجابهة انتشار كورونا

وجه وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» كتاب إلى رئيس جهاز الحرس البلدي اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض الحظر على بعض المدن لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

حيث نص الكتاب على بعض التعليمات ومنها تسيير الحرس البلدي للدوريات خلال فترة الحظر وضبط المخالفين، والقيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية وكافة الأماكن التي يرتادها المواطنون، وتعزيز ودعم فروع الحرس البلدي في المدن التي يسري عليها قرار الحظر.

وأيضا إيقاف منح الإجازات لأعضاء الحرس البلدي إلا للضرورة القصوى، وإصدار قرار بقطع الإجازات الممنوحة سابقا، والتنسيق والتعاون المباشر مع مدراء الأمن والأجهزة الأمنية وعمداء البلديات لضمان تنفيذ القرارات التي سبق الإشارة لها.

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