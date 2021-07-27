اقتصاد

مؤسسة النفط .. صنع الله و بن شتوان يناقشان مشاريع النفط البحرية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفقة رئيس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان نسب الإنجاز في المشروعيين ” a – h” والقطع البحرية الخاصة بهما

وتطرق صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في طرابلس إلى المشاكل التي تواجه عمل شركة مليتة بينها المالية بسبب اعتماد الميزانية للقطاع وتاخرها للشهر الحالي كما ناقش الطرفان المشاريع المنجزة و تاخر تنفيذ الخطط بسبب قلة الإمكانيات

؛ وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مليتة للنفط والغاز ضدر فيروس كورونا الأمر الذي أسهم في استمرار عمليات الإنتاج

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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