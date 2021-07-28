تاتنفت الروسية تؤكد استعدادها لاستئناف الإنتاج في ليبيا قريبا

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج النفط الروسية تاتنفت “نايل ماجانوف” إن الشركة مستعدة لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا وإن الفرق الفنية تعمل بالفعل في البلاد.

وأضاف “ماجانوف” في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تاس الروسية أنهم جاهزون للعودة إلى ليبيا واستئناف الإنتاج هناك في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن “تاتنفت” تعمل في ليبيا منذ 2005 بموجب اتفاقية امتياز وأوقفت نشاطاتها في 2014.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قد ناقش في يونيو الماضي مع “تاتنفت” الروسية، استئناف الشركة لعملياتها من جديد لتطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت (4/82 – 69).

واتفق الطرفان وقتها، على بناء القدرات وتدريب المتفوقين من خريجي معهد النفط للتأهيل والتدريب، إضافة إلى عقد ورش عمل واجتماعات تقابلية مستمرة بينهما، للرفع من كفاءة المهندسين والفنيين بالإدارات الفنية بالمؤسسة وشركاتها.

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