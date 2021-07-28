برعاية فنترسهال.. مؤسسة النفط تدعم نشاط المرأة في الواحات

وصلت إلى بلدية جالو بمنطقة الواحات؛ شحنة المعدات والمستلزمات والاقمشة والاحتياجات الاخرى الخاصة بإنشاء مركز المرأة للخياطة والتطريز بمنطقة الواحات والكائن بمدينة جالو.

ومن المتوقع أن يُساهم المركز في دعم نشاط المرأة وربات البيوت، وتشجيع النشاط الحرفي، وتحسين الدخل، والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الملابس وكذلك لصالح مختلف الجهات العامة مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.

وستقوم إدارة التنمية المستدامة، بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة، حال انتهاء عمليات التجهيز والتركيب للمعدات بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمركز؛ لضمان جودة المخرجات والإنتاج من الملابس، وضمان التسويق وجلب الإيراد لصالح العاملين بالمركز من النساء وربات البيوت واستمرارية التشغيل وتحقيق الهدف من هذا المشروع .

ويأتي تدشين هذا المركز كثمرة للتعاون بين إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وشركة “فنترسهال”، ومكتب مفوضية المجتمع المدني بالواحات والمجلس البلدي بجالو.

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