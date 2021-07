ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.78% إلى 72.21 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.66% إلى 74.97 دولار للبرميل.

ووفقا لمصادر في سوق الطاقة، فقد هبطت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021، وهبطت مخزونات البنزين 6.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

The post أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا