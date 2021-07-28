عون يطلق تصريحات إلى وكالة “نوفا” الإيطالية حول زيادة ليبيا ﻹنتاجها النفطي

قال وزير النفط الليبي محمد عون في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية إن ليبيا قد تزيد إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف عام 2022 إذا كان لدى الإنتاج التمويل اللازم .

وبحسب عون إن في الوقت الحالي النفط الليبي معفى من خفض “أوبك” منظمة الدول المصدرة للبترول ، يضخ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا وفقًا لمصادر ثانوية في أحدث تقرير شهري عن سوق النفط لأوبك ، بلغ متوسط ​​إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.163 مليون برميل يوميًا في يونيو كما أن ارتفاع من 1.157 مليون برميل يوميًا في شهر مايو .

منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس وزارة النفط للمرة الأولى منذ خمس سنوات تعهدت بأنها ستزيد إنتاجها النفطي ، بشرط أن تتلقى المؤسسة الوطنية للنفط الأموال اللازمة وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية