ارتفاع أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات المركزي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1804.69 دولار للأونصة، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1803.40 دولار للأونصة.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة “أواندا”، إن “الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية”.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بيان في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي، جيروم باول.

وهوى الذهب 7 بالمئة في يونيو 2021 بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.82 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار، أمس الثلاثاء.

