استقرار إنتاج ليبيا النفطي في يوليو عند 1.3 مليون برميل

مصدر في وزارة النفط لـ218: متوسط إنتاج النفط في ليبيا استقر في يوليو عند مستويات 1.3 مليون برميل يومياً
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قناة 218 الليبية
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