اقتصاد

استقرار إنتاج ليبيا النفطي في يوليو عند 1.3 مليون برميل

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر في وزارة النفط لـ218: متوسط إنتاج النفط في ليبيا استقر في يوليو عند مستويات 1.3 مليون برميل يومياً

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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