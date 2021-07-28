وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يؤكد على دعم الوزارة لهيئة سوق المال الليبي

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية “سهيل ابوشيحة” مع رئيس ونائب وأعضاء لجنة إدارة هيئة سوق المال بمقر الوزارة لبحث خطة عملها وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ناقش الاجتماع خطة عمل الهيئة في تفعيل النظام المالي غير المصرفي كنشاط الصكوك والاستثمار ونشاط الايجار المالي والتصنيف الائتماني.

وشدد “ابوشيحة” على ضرورة الإسراع في وضع برامج عملية لتفعيل هذه الأنشطة لأهميتها ودورها البارز في توفير التمويل لعدة شرائح من المجتمع ،وأضاف مؤكداً على دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لهيئة سوق المال للقيام بدورها المحوري في تفعيل أدوات الاستثمار وفق الخارطة الاستثمارية للوزارة الرامية نحو تحقيق التنمية بالاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية