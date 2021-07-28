خاص ..برلماني إيطالي يصرح لصدى عن أبرز الخطوات لاستعادة التجارة بين البلدين

صرح النائب بالبرلمان الإيطالي لويجي يوفينو لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء إن استعادة العلاقات التجارية وتعزيزها خطوة أساسية للمساهمة في استقرار ليبيا.

وأضاف: يوفينو إنه أعتقد من المهم أن تكون ليبيا قادرة على الاعتماد على علاقات أكثر استقرارًا لكلا البلدين لأنه بهذه الطريقة فقط يتم تهيئة الظروف لوضع حد لهذه الحالة المتأزمة التي استمرت لسنوات.

وأوضح يوفينو لصدى نحن كإيطاليين لدينا مسؤولية كبيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​، وبالتالي يجب علينا أن ندعم من خلال عمل شركاتنا عملية الانتقال التي ستقود الشعب الليبي إلى الانتخابات في نهاية ديسمبر.

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