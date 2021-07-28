ارتفاع اسعار الذهب اليوم جراء ضعف سعر الدولار الامريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 فوق المستوى البالغ 1800 دولار على خلفية ضعف سعر صرف الدولار الامريكي، بسبب حذر المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يقدم أدلة على خطط البنك المركزي الأمريكي لتقليص السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الفوري بنسبة 0.4٪ عند 1806.00 دولار للأوقية اعتبارًا من 03:28 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1806.90 دولار.

وارتفعت اسعار الفضة اليوم 0.6٪ إلى 24.81 دولارًا للأونصة ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر تقريبًا عند 24.46 دولارًا يوم الثلاثاء.

وارتفع سعر البلاديوم اليوم 0.3٪ إلى 2615.60 دولار للأونصة ، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.8٪ إلى 1058.61 دولار.

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