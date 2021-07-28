فروع الامداد الطبي تستلم مخصصاتها من اللقاح الروسي sputink

قامت فروع جهاز الامداد الطبي الوسطى والشرقية والجنوبية أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء بإستلام مخصصاتها من اللقاح الروسي ” الجرعة الأولى ” وذلك تنفيذاً للخطة العمل التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الجهاز لمنح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين في كل مناطق ليبيا للحد من الإصابات بفيروس كورونا .

ومن جهته أكد أمين مخزن الحلقة الباردة بالجهاز الإمداد الطبي” عبدالمنعم العوزي” على الاستمرار في توزيع اللقاح حتى يصل لمراكز منح الطعوم في كل مناطق ليبيا بالتنسيق مع الغرفة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

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