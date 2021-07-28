لجنة متابعة العقود المبرمة مع الشركات الموردة لمشغلات غسيل الكلى تناقش مع الشركات الموردة كيفية تذليل الصعوبات

اجتمعت لجنة متابعة العقود المبرمة مع الشركات الموردة لمشغلات غسيل الكلى في ليبيا والمشكلة بقرار رئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي رقم”11″، للعام 2021م اليوم الأربعاء، مع الشركات الموردة.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات والعمل على تذليلها، وكذلك ضرورة إعداد منظومة لمرضى غسيل الكلى وتحديد الاحتياجات السنوية وفق القيمة المالية المحددة في العقود والالتزام بما ورد في عقود التوريد، وبالإضافة إلى الإعداد للمؤتمر الوطني لأمراض للكلى الذي سيعقد على هامش الإحتفال باليوم العالمي للكلى في مارس القادم .

ومن جهته أشاد رئيس اللجنة ” خيري القيلوشي”بالحضور الفاعل والنقاش الجاد الذي ساد الاجتماع لخروجه بتوصيات ستساهم بشكل مباشر في حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الشركات.

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