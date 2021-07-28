الإدريسي يبحث مع مسؤولي القطاع البحري بوزارة المواصلات كيفية حلحلة المشاكل بميناء زوارة

اجتمع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري “وسام الإدريسي” اليوم الاربعاء، مع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ورئيس مجلس الإدارة الشركة الليبية للموانئ ومدير عام ميناء زوارة البحري ومدير فرع الشركة الليبية للموانئ زوارة ومندوب عن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير إدارة مشروعات الموانئ بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و رئيس اللجنة التسييرية للجهاز ومدير شؤون الصيانة بالجهاز .

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعرض اليها ميناء زوارة البحري نتيجة عدم استكمال تطوير الميناء، مما تسبب في إنهيار جزء من حاجز الأمواج مما تسبب في ردم مدخل الميناء ، كما تم عرض عدة حلول افتراضية عاجلة للحفاظ على الباقي من حاجز الامواج من الانهيار الكامل .

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