الدبيبة يشدد على ضرورة تسديد المستحقات المالية للعاملين بالصحة والاستمرار في متابعة الوضع الوبائي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء اجتماعًا مع وزير الصحة علي الزناتي ووكيل الوزارة للديوان والشؤون الفنية سمير كوكو، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

ومن جهته أكد الزناتي على ضرورة زيادة التدابير الاحترازية والوقائية.

وبدوره شدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة توفير الأكسجين بكميات كافية لكل مراكز العزل والعمل على تسديد المستحقات المالية للعاملين بهذه المراكز، وضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية للوضع الوبائي بكافة المدن وتوفير الاحتياجات الضرورية بكافة مراكز العزل.

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