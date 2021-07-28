المنفي يؤكد على دور الجزائر بالمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية من أجل الوصول للإنتخابات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأربعاء، خلال زيارة لدولة الجزائر مع رئيس الجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون”.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والملفات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين في عديد المجالات لاسيما أمن الجنوب الليبي، وكذلك الخطوات التنفيذية لإعادة فتح المعابر الحدودية، وبالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية نظرا لما تمثله من أهمية لمواطني البلدين والعمل على تحقيق تعاون فني وأمني مشترك بين ليبيا والجزائر.

ومن جهته أكد المنفي على أن الشعب الليبي يتطلع لدور الجزائر في لمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية التي تعد من أهم نقاط الاتفاق السياسي من أجل الوصول إلى الانتخابات.

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الجزائري عن دعم بلاده الكامل لشعب الليبي، مؤكداً بأن الحل النهائي للأزمة الليبية هو الانتخابات التي ستمنح الشرعية للرئيس المنتحب، وكذلك جدد استعداد الجزائر لمساعدة ليبيا في هذا الجانب وايصال صوتها لأي مكان.

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