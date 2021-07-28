اقتصاد

السودان .. وصول 48 طن من القمح كمعونة أميركية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يترقب ميناء بورتسودان، في السودان الدفعة الثانية من قمح المعونة الأميركية.. ووفقًا لتصريحات صحيفة لمدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين -نائب رئيس الغرفة المركزية للقمح والدقيق، الفاتح عبد الله- فإن المعونة تبلغ “48” ألف طُن، من جملة “300” ألف طن ستصل الفترة المقبلة.

وأكد “الفاتح” أن تفريغ الباخرة سيبدأ الخميس، مؤكدًا أن هذه الكميات بجانب القمح المحلي والمستورد ستغطي حاجة البلاد من القمح في هذا العام، مضيفاً في تصريحاتهله أن بلاده استلمت 400 ألف طن من منتجي القمح بسعر تركيزي يبلغُ 13,500 جنيه للجوال زنة 100 كيلوغرام .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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