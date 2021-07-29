شركة الكهرباء تكشف عن جرائم سرقة أسلاك ضغط عالٍ

ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتواصل، مما ينعكس سلبيًا على شبكة التوزيع ويزيد من معاناة المواطنين.

وقالت الشركة: قامت اليوم مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط البيطرة من فرعية الجنوب وسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالٍ مسافة 500 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 متر على خط دغدوغ من 30/11 ماجر بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وتمت سرقة أسلاك ضغط عالٍ على خط الجهاد 5 من فرعية بن فايد مسافة 1500 متر بدائرة توزيع شرق زليتن، كما تم الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1800 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير؛ مما تسبّب في فصل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين.

وتوجّهت الشركة العامة للكهرباء بوافر الشكر والتقدير لجميع فرق الصيانة بكل دوائر العمل بالشركة على جهودهم المضنية لإصلاح ما أفسدته أيادي العابثين؛ معربة عن أملها في أن تتخذ كافة الجهات الأمنية والقضائية ما يلزم من إجراءات لردع المخربين.

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