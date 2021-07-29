صعود اسعار الذهب اليوم بسبب انخفاض سعر الدولار وتراجع عوائد السندات

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الخميس 29 يوليو 2021 إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، يوم الخميس، مع انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.5 % إلى 1815.36 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش بعدما وصل في وقت سابق إلى ذروة منذ 20 يوليو تموز عند 1817.35 دولاراً.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1815.00 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن لم يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أي تفاصيل حول الموعد المحتمل لخفض مشتريات السندات.

وارتفعت اسعار الفضة اليوم 1.09٪ إلى 25.20 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين 0.9٪ إلى 1073.66 دولارًا، وارتفعت اسعار البلاديوم 0.5٪ إلى 2639.65 دولارًا.

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