العابد يؤكد على إهتمام الوزارة بتأهيل خريجين الطيران بمجالات النقل الجوي

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اجتماعاً مع مدير الجهاز التنفيذي للطيران الخاص الكابتن “محمد السبتي”، وبحضور عدد من الخبراء والمستشارين.

كما أكد العابد خلال الاجتماع على إهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الخريجين الذين يحملون تخصصات متعلقة بالطيران في مجالات النقل الجوي.

وأضاف موضحاً خطة الوزارة في تدريب وتأهيل وتنمية القدرات والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن عملية التدريب ستسهم في تعزيز وتطوير القدرات وتقييم المستويات.

وبدوره أشار “السبتي” إلى أن الجهاز سيعمل على إطلاق خطة تدريبية مشتركة مع وزارة العمل، لتأهيل وبناء قدرات عدد من المتدربين لمواكبة التطورات الحاصلة بمجال الطيران المدني.

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