تركيا .. ترجيحات بارتفاع معدل التضخم العام‎‎

رجح محافظ مصرف تركيا المركزي شهاب أوغلو ارتفاع مستويات التضخم العام في بلاده إلى 14٪ آخر العام، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الليرة مقابل الدولار.

وأوضح محافظ المصرف المركزي التركي خلال اجتماع إدارته بأن السياسة النقدية في بلاده تتجه لتقلبات شديدة بالمقارنة مع ما خطط له لتصحيح مسار الليرة التركية التي سجلت تراجع بمقدار 14% من مطلع العام الجاري إذ سجلت آخر هذا الأسبوع نحو “8” ليرات ونص مقابل الدولار الواحد.

ويواجه الاقتصاد التركي منذ بداية 2021 ضغوط كبيرة نتيجة خلافات متكررة للرئيس التركي رجب أردوغان مع محافظي بنوك المركزي الذي تم تغيرهم بشكل دوري خلال آخر سنتين.

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