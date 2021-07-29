الداخلية تناقش مع وكيل وزارة المواصلات أوضاع الليبيين العالقين بتونس

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات “بشير الأمين” اليوم الخميس اجتماعاً، مع وكيل وزارة المواصلات ورئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بجمهورية تونس “وسام الإدريسي” وبحضور المندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس عميد “إبراهيم البوعيسي”..

تناول الاجتماع مناقشة عودة الليبيين العالقين بتونس بعد إقفال المنافذ مع جمهورية تونس، وكذلك التشديد على الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كافة هذه المنافذ.

ومن جهته أوضح “الإدريسي” بأن اللجنة قامت بإرجاع أكثر من أربعة آلاف ليبي وتسهيل عودتهم، مشيراً إلى أن اللجنة متواجدة بالجنوب التونسي لتسهيل دخول سيارات الاسعاف والحالات الإنسانية مع وضع الضوابط والشروط الاحترازية الصحية لمنع تفشي وباء كورونا.

ومن جهة أخرى أوضح “البوعيسي” بأن الوضع الوبائي في تونس مستقر في الآونة الأخيرة، وبأن أعداد العالقين في تونس عدد بسيط جداً، بالإضافة إلى أن المتواجدين حالياً بجمهورية تونس حسب رغبتهم في البقاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية