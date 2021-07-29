اقتصاد

المصرف المركزي ينشر 6 قوائم جديدة للاعتمادات عن شهر يوليو

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات حديثة أظهر من خلالها حجم الاعتمادات التي منحت لأصحاب المشاريع والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص عن الفترة مابين 15و 28 يوليو الجاري.

وأوضح المركزي بأن الاعتمادات منحت بعملتي اليورو والدولار والجنيه الاسترليني وتضمنت الموافقات توريد حبوب متنوعة وحديد و أثاث إلى جانب سلع غذائية متنوعة منها حليب و طماطم وبعض المواد الأساسية.

وأشارت بيانات مصرف ليبيا المركزي التي عممها -الخميس- إلى منح اعتمادات لصالح شركة الخطوط الجوية الأفريقية التي عملت على تسديد رسوم عبور وشراء قطع غيار إلى جانب تغطية مصروفات “امايدوس” منظومة الطيران الدولي و رسوم مغادرة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اليوم نفضحوا أكبر شبكة فساد في ليبيا

    بالنسبة لقطاع المصارف التجارية في ليبيا : هي عبارة عن أكبرشبكة فساد مالي في العالم وأحد أكبر أوكار غسيل الاموال .
    اليوم نأخذوا فرع من فروع الجمهورية وأحد أوكار الفساد وهو مصرف الجمهورية فرع المقريف الذي قفل ابوابة ومنظومه الحولات المصرفية من يوم 28 / 6/ 2021 الى 29/7/2021م رغم صرف رئاسة الوزراء والمالية مرتبات المواطنين من يوم 15/6/2021 م وعدم إحالة مرتبات المواطنيين الى المصارف التجارية الأخرى بمافيه مصرف الوحدة وفروعه وهذه العملية ليست أول مرة بل تكرر مع كل راتب شهري لزبائن مصارف الوحدة لكي يتفرغ موظفين هذا المصرف الفاسد بكل من فيه إلى الأتي:
    1- يقوم موظفي منظومة الحولات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع المقريف بأخذ 15 دينار مقابل كل الصك من زبائن المصارف التجارية الآخرى مقابل تحويل الصك من مصرف الجمورية الى المصارف الأخرى بحيث يصل عدد الزبائن في اليوم الى 400 شخص يكون دخل في جيبة مبالغ وقدرة 600 دينار يوميا من غير المرتب ومن لايدفع 15 لهؤلاء الموظفين الفاسدين يقفلون عليه المنظومة بشكل دائم من قبل هذه العصابة الفاسدة.
    2- هناك موظفين آخرين بنفس المصرف يعملون على غسيل الاموال عبر بيع الدولار لتجار الممنوعات وقادة الميلشيات وغيرهم مقابل نسبة مالية تصل إلى 20% أو أكثر .
    3- هناك موظفين آخرين بنفس المصرف يقومون بشراء اكثر بطاقة من بطاقات الدولار لحسابهم الشخصي بأسم مقربة منهم بحيث يحصل الواحد منهم على 5بطاقات دولار بقيمة 21 الف دولار للبطاقة ليتم بيعها الى في السوق ورد قيمة العملة إلى الخزينة ويتقاسم الفرق هو مدير الخزينة والمراجع بالمصرف .
    4- هناك موظفين آخرين بنفس المصرف يقومون بسحب بمبالغ مالية في حالة توفر العملة لمجموعة من الزبائن داخل المصرف أو من المصارف الأخرى ليصل عدد الصكوك الى 800 صك في الاسبوع ليأخذ 15 دينار على كل صك للمبالغ الصغيرة وبعدها يقوم بالاتصال باصحاب الصكوك ويسلم لهم اموالهم وياخذ منهم 15 دينار على كل صك لتصل يومية متاعة الى 1000 دينار يومنا من غير دينار من حسابات زبائن المصرف وتقسيمة فيمابينهم من غير سرقة مرتبات الموظفين بعد صبها في حسابات وهمية تم فتحها وتقاسم المبالغ المالية بينهم وبعدها يقولون للموظفين الحوافظ ظائعة اذهب الجهة متاعك ويجب لنا حافظ بصك جديد.
    5- هناك موظفين آخرين بنفس المصرف يعمل على الصكوك المصدقة لاتمام أجراءاتها وتحويلها في نفس اليوم مقابل 15 دينار الى حساب الطرف الثاني بنفس الوقت مقابل 15 دينار للصك الواحد في حالة عدم معرفة الشخص او رفض الدفع يبقى الصك مقاصة لمدة 20 يوم أو أكثر وخاصة كان صك المصدق من الوحدة الى الجمورية يبقى 30 يوم عند مصرف الجمورية باش ينزل في الحساب وفي حالة دفع 15 دينار يتم في نفس الوقت.
    6- بينما مدير المصرف باقي طاقم الادارة يلعب مع الكبار وعلى المبالغ الكبيرة مثل التسهيلات والقروض وتجار العملة وتجار الذهب وقادة الميلشيات وتجار المواد الغذائية الذين يتعملون بصكوك المصدقة والبطاقة المصرفية مع المواطنيين ليأخذوا نسبة على كل مبلغ يتم توفيرة.
    وهذه الرشاوي التي ياخذ فيها موظفي مصرف الجمهورية فرع المقريف يعمل بها جميع موظفي مصارف التجارية بكافة أنحاء ليبيا وتسعيرة ثابتة بين موظفي هذه المصارف في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال بدون أستثناء … هذه احد انجازات عقيلة صالح والصديق الكبير بالقطاع المصرفي.

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