المصرف المركزي ينشر 6 قوائم جديدة للاعتمادات عن شهر يوليو

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات حديثة أظهر من خلالها حجم الاعتمادات التي منحت لأصحاب المشاريع والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص عن الفترة مابين 15و 28 يوليو الجاري.

وأوضح المركزي بأن الاعتمادات منحت بعملتي اليورو والدولار والجنيه الاسترليني وتضمنت الموافقات توريد حبوب متنوعة وحديد و أثاث إلى جانب سلع غذائية متنوعة منها حليب و طماطم وبعض المواد الأساسية.

وأشارت بيانات مصرف ليبيا المركزي التي عممها -الخميس- إلى منح اعتمادات لصالح شركة الخطوط الجوية الأفريقية التي عملت على تسديد رسوم عبور وشراء قطع غيار إلى جانب تغطية مصروفات “امايدوس” منظومة الطيران الدولي و رسوم مغادرة .

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