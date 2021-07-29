الحويج يبحث توحيد المؤسسات التجارية وتطوير القطاع الخاص

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة رجال أعمال إمكانية توحيد السياسة المالية والتجارية والنقدية في البلاد، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون التجارية و ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار.

وتطرق “الحويج” إلى ضرورة إنشاء مشاريع في مدن مختلفة لتعزيز التنمية المكانية في ليبيا عبر مشروعات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلالها، بهدف تعزيز وتحسين الاستثمار الداخلي.

و ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في يونيو الماضي مع ممثل البنك الدولي في ليبيا مايكل شيفر، ملف التعافي الاقتصادي وضرورة الحصول على مساعدة فنية التي من شأنها تساهم في تطوير النمذجة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص والتعافي الاقتصادي، وتحسين المؤشرات الليبية لدى البنك .

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