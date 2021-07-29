شكشك يجتمع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية لمناقشة خطة استكمال مشروعاتها والشروع في برامج تدريبية مشتركة

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الخميس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” بحضور الهياكل المختصة من الطرفين، حيث تم استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة وتعثر تفعيل مشروعاتها، والمعالجات التي تم تبنيها من قبل الوزارة في الفترة الأخيرة في إتجاه تصويب أسباب فرض الرقابة المصاحبة على الحسابات التي تمت بموجب قرار رئيس الديوان رقم (300) لسنة 2018 م .

وبدوره تطرق “شكشك” إلى أهمية القطاع ودوره في تقديم خدمات أساسية لفئات مهمة من المجتمع الليبي مستعرضاً الملاحظات التي أسفرت عليها نتائج المراجعة المصاحبة ، مشيرًا إلى الدور الإيجابي الملموس مؤخرا في معالجة العديد من الملاحظات، كما أبدى موافقته على رفع إجراءات الرقابة المصاحبة في ظل التزام الوزارة بمعالجة كافة الأسباب السابقة التي أدت إليها ، وأبدى أيضا استعداد الديوان لتقديم الدعم للوزارة من خلال عقد دورات وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم .

وأضاف مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود بين الوزارة والمؤسسات التنفيذية بخصوص المشروعات المتعثرة، داعيًا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل بمقر الوزارة يضم كافة الجهات المعنية للوقوف على أسباب تعثر تلك المشروعات والنظر في اجراءات استئناف العمل بشأنها .

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