خالد شكشك يناقش مع رئيس جامعة طرابلس سبل تفعيل مجالات التعاون العلمي والمهني بين الطرفين

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس جامعة طرابلس “خالد عون”، ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة ،بحضور الهياكل المختصة في الديوان.

نوقش خلاله تفعيل مجالات التعاون العلمي والمهني بين الديوان والجامعة، من خلال التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم لتلك المجالات، ومن ذلك التحضير لورشتي عمل حول تطوير مهنة المحاسبة، ومواءمة مخرجات كلية الاقتصاد والمحاسبة مع سوق العمل، والاستفادة من مبادرة الديوان في تأهيل المحاسبين المراجعين في سياق مشروع لاستقطاب أوائل الخريجين، وتم أيضا مناقشة المشروعات الجامعية المتوقفة وسبل استكمالها، والتي باشر الديوان في متابعتها.

وفي الختام تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع تعرض فيه نتائج المتابعة ويشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، بما ينعكس على المباشرة الفعلية لتلك المشاريع واستكمالها.

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