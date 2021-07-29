وكالة أوكرانية: ليبيا وأوكرانيا تستأنفان عمل لجنة التعاون بعد توقف دام 11 عاما

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الخميس إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة اتفقا في مكالمة هاتفية على استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية الأوكرانية الليبية بشأن التعاون بعد توقف دام 11 عامًا.

وأوضح كوليبا إن أوكرانيا دعت باستمرار إلى الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها ودعم حكومة الوحدة الوطنية بشكل كامل ، متمنية النجاح لجهودها.

وأشاد الدبيبة بالمستوى العالي من الكفاءة المهنية للأطباء الأوكرانيين العاملين في ليبيا.

طلب كوليبا من رئيس الحكومة تقديم أقصى قدر من المساعدة للأطباء الأوكرانيين في أنشطتهم المهنية ، وضمان حقوقهم في العمل وسلامتهم.

وأضافت الخارجية الأوكرانية إن حجم التجارة بين أوكرانيا وليبيا في عام 2020 بلغ 371.3 مليون دولار وبلغ حجم التجارة الثنائية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ما قيمته 124.4 مليون دولار وفقا للوكالة الأوكرانية Ukrinform .

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