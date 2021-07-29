الدبيبة يتفقد مستشفى جنزور ..وهذه بعض التفاصيل بما يخص تسديد المستحقات

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، رفقة وزراء كل من الصحة والحكم المحلي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه وعميد بلدية جنزور مستشفى جنزور العام الذي توقفت به أعمال الصيانة منذ أكثر من عام ، وذلك لعدم تسديد مستحقات الشركة المنفذة .

حيث تعهدت الشركة بإستئناف العمل للانتهاء من صيانة المستشفى خلال أسابيع معدودة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80‎%‎.

ومن جانبه تعهد الدبيبة بتوجيه وزارة الصحة بتسديد مستحقات الشركة المنفذة وسيتم توظيف المستشفى ليكون مركزا للعزل يخدم أهالي بلدية جنزور.

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