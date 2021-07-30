الوطنية للنفط تعلن أن إيرادات شهر يونيو تجاوزت ال2.13 مليار دولار أمريكي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط اليوم الجمعة أن صافي ايرادات شهر يونيو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية، حيث سجل مستوى 2,069,856,297.84 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 66,246,667.01 دولار امريكي.

في حين حققت المؤسسة عوائد من البتروكيماويات 2,656,042.10 دولار امريكي إضافةً إلى 3,251,283.50 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 2,138,759,006.95 دولار أمريكي، و 3,251,283.50 يورو، في حين تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليًا للسوق المحلي بالكامل.

وفي هذا الصدد علق صنع الله قائلاً : “نجدد التأكيد على أن النفط هو محور العملية التنموية في البلاد ويمثل أولوية قصوى لإستقرار ليبيا ” وأضاف: ” بعون من الله ودعم الحكومة قادرون على المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها.

وفي ذات السياق أكد بالقول “سنواصل العمل مع الحكومة لضمان ايرادات منتظمة للخزانة العامة ولن نالوا جهدًا في مساعينا لصيانة البنية التحتية ونعول على دعم وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خططنا الطموحة .

والجدير بالذكر أن ايرادات شهر يونيو لاتتضمن الاتاوات والضرائب كما أن هناك 194,736,598.07 مليون دولار من ايرادات شهر مايو تم اظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها .

كما أن مصفاة الزاوية بالرغم من التوقفات الطارئة إلا أنها استمرت في تشغيل وحدات التكرير بالطاقة التكريرية المتاحة للوحدتين تجاوزت الــ 100 ألف برميل يومي، مما خفف العبىء على استيراد المحروقات بالرغم من بعض التوقفات الطارئة نتيجة اختلالات في الكهرباء فضلاً عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يونيو بـــ 24,437,070.10 دولار أمريكي.

أيضاً تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 3,035,572.39 دولار امريكي وتم تحمليها على الشركة إلى تسويتها لاحقا.

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