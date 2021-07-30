أذربيجان تمنع استيراد وعبور المواشي من وإلى ليبيا

كشف تقرير لوكالة أنباء “تريند” الأذربيجانية عن قرار وكالة سلامة الأغذية التابعة لسلطات دولة أذربيجان تقييد استيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني من ليبيا عبر الأراضي الأذرية، بشكل مؤقت.

ويأتي هذا القرار بالمنع بعد اكتشاف حالات من مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق ليبية- حسب ما أوردته المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فيما وجهت وكالة السلامة نداء إلى لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية لاتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالصادرات و الواردات من ليبيا لتعزيز المراقبة.

يذكر أن هذا المرض الحيواني -الذي يصيب المواشي خاصةً الماعز- سبق وأن انتشر بشكل جزئي في ليبيا منتصف التسعينيات من القرن الماضي حوالي سنة 1996 م ، فيما لم يصدر اليوم أي تعقيب من الجهات المسؤولة في ليبيا على رأسها المركز الوطني للصحة الحيوانية حول قرار السلطات في دولة أذربيجان .

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