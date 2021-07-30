تعاون ليبي مغربي لإنشاء مدينة رقمية ذكية للشباب

بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” مع رجال الأعمال والمؤسسات المختصة في مجال الإسكان الاجتماعي في المملكة المغربية تنفيذ عدد من النماذج السكنية الاقتصادية لفئة الشباب.

واتفق الطرفان -في مقر الوزارة بطرابلس – على دراسة إمكانية فتح آفاق التعاون بين القطاع المسؤول على الشباب والشركات الرائدة إقليميا في مجال السكن الاقتصادي مع طرح إمكانية إنشاء مدينة رقمية ذكية للشباب في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة للتخفيف قدر الإمكان من أزمة السكن الخانقة التي تمثل أحد أكبر العوائق أمام المجتمع عامةً وشريحة الشباب على وجه الخصوص – حسب توصيف وزارة الشباب .

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