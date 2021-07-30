اقتصاد

بالأرقام .. الإعلان عن إيرادات مبيعات النفط الخام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشفت المؤسسة الوطنية للنفـط، عن صافي إيرادات شهر يونيو للعام 2021 ميلادية من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، حيث وصل إلى مستوى ملياري دولار أمريكي من النفط الخام، وهو يعتبر رقما قياسيا، يليها الغاز والمكثفات، والتي وصلت إلى ما يقارب 66 مليارا وربع دولار أمريكي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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