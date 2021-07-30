تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال يوليو 2021

ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل في أي إغلاقات منذ تأسيسه بسبب سوء الأحوال الجوية.

بلغت صادرات النفط الخام من خلال هذا الميناء خلال شهر يوليو من هذا العام 6 مليون و950 ألف برميل من النفط الخام بواقع 8 نواقل نفطية وهي:

(اوتومان نوبلتي) مليون برميل – (نوردك كروس) مليون برميل – (دلتا اوسيان) مليون برميل – (ليباري) مليون برميل – (يأتي بي) 600 ألف برميل – (وندر اركتشىز) 450 ألف برميل – (زيوس) مليون برميل – (أكسبلورر) مليون برميل ).

وأغلب هذه النواقل كانت وجهتها الصين حيث يستقبل ميناء الحريقة النواقل الضخمة من خلال رصيفين حديثين ويتم ربط النواقل بالتحكم عن بعد.

يستقبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق النفط الخام من حقلي مسلة والسرير جنوب طبرق عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط توليان اهتمامًا كبيرًا بالميناء وتم صيانته قبل 17 فبراير مع وجود خبرة لدى العاملين بقسمي العمليات والرسو والشحن وكذلك أعمال الشركة العامة لأعمال القطر والانقاذ والخدمات البحرية.

وتتم عمليات الشحن حسب الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24