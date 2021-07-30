نيويورك تايمز: هذه أبرز التفاصيل عن الصديق الكبير وسيف القذافي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الجمعة أن نفوذ محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” نشأ منذ سيطرة البنك المركزي الليبي على عائدات النفط كما أنه يشرف على دفع رواتب الجماعات المسلحة في البلاد، رغم حروبها بين الأشقاء وعدم احترام القانون، فقد كانت على جدول رواتب الدولة منذ عام 2011 .

ونقلت عن “الكبير” قوله: ليبيا لديها الآن أعلى نسبة من موظفي الدولة في العالم بدأت المشكلة في عهد القذافي الذي دمر القطاع الخاص ثم اشترى السلام الاجتماعي من خلال توزيع وظائف حكومية لا نهاية لها، تنفق الدولة الآن بكثافة على الإعانات لدرجة أن البنزين أرخص من الماء، الأمر الذي جعل التهريب على نطاق واسع أمراً لا يمكن إيقافه وفقاً للصحيفة.

وقالت: بعض الأحيان ، كان فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق في مدينة بنغازي، يستخدم الدينار الليبي البديل المطبوع في روسيا وقال “الكبير”لقد اتخذنا قراراً بعدم قبول تلك الدنانير، لكن بعد ذلك تم قبولها في البنوك التجارية إنه موقف فريد من نوعه تماما وفقاً للصحيفة.

كما نقلت نيويورك تايمز عن سيف الإسلام القذافي قوله، في نهاية التقرير المطول نحن كالسمكة والشعب الليبي مثل البحر بالنسبة لنا دونهم نموت من هنا نحصل على الدعم نختبئ هنا ونحن نقاتل هنا، ونحصل على الدعم من هناك، فالشعب الليبي محيطنا .

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