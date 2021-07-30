الدبيبة يجتمع مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الوضع الأمني والخدمي والصحي بالبلاد

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الجمعة مع عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية، وذلك لمتابعة الوضع الصحي والخدمي خلال الظروف الحالية.

حيث قدم وزير الداخلية “خالد مازن” خلال الاجتماع تقريراً عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، وقدم وزير الصحة “علي الزناتي” موقفاً تفصيلياً للوضع الوبائي في البلاد.

وبدوره أعطى الدبيبة تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها.

كما تناول الاجتماع أيضاً ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، والتي أعطى الرئيس تعليماته بمتابعة سيرها يوميًا تنفيذًا لخطة الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية