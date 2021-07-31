وزير الشباب يجتمع مع نقيب أطباء ليبيا لمناقشة قضايا العناصر الطبية الشابة

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة مع نقيب أطباء الأسنان “عدنان مروان” ونقيب أطباء ليبيا “محمد الغوج” وذلك لمناقشة قضايا العناصر الطبية الشابة والبالغ نسبتهم حوالي 75% من إجمالي الكادر الطبي في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى المشاكل التي تواجه الأطباء وآلية العمل مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها وزارة الصحة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من إنتشار لجائحة كورونا والجهود التي تبذلها العناصر الطبية في مجابهة هذه الجائحة.

كما أكد الوزير بأن الوزارة تعمل على سياسة المساواة لكافة الشباب بمختلف فئاتهم ودعى النقباء إلى إطلاق منصة حوارية خاصة بالأطباء الشباب تؤسس لمظلة وطنية للمهنيين الشباب لمناقشة قضاياهم المطلبية المشروعة، موضحاً أن أليات التواصل وزارة الشباب مع وزارة الصحة أضعف ماتكون وهذا إكراه حقيقي لايمكن إغفالها لذا نحن عازمين على بناءً الاستراتجية الوطنية للشباب لضبط آليات العلاقة وتحمل كل طرف مسؤلياتهم الوطنية .

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