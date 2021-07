دول «أوبك» ترفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020

رفعت دول منظمة “أوبك” إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 خلال شهر يوليو الجاري، وفقا لنتائج مسح حديث أُعلن عنه اليوم، وتزامنا مع استمرار المنتجين في تخفيف قيود الإنتاج.

وأظهر المسح الذي أجرته وكالة “رويترز”، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط أنتجت 26.72 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 610 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وعمدت “أوبك” وشركاؤها أو ما يعرف بتحالف “أوبك +”، إلى الحد من تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة التي اتفقوا عليها في أبريل 2020، بفضل تعافي الطلب والاقتصاد، ومع بلوغ أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وينص اتفاق “أوبك +” الأخير على زيادة إمدادات دول المنظمة بمقدار 360 ألف برميل يوميا في يوليو مقارنة مع يونيو، فيما تعهدت السعودية بضخ 400 ألف برميل يوميا إضافية.

ويأتي دور السعودية كخطوة أخيرة للتراجع عن خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا تعهدت به في فبراير ومارس وأبريل.

كما أظهر المسح أيضا، أن “أوبك” التي تضم 13 عضوا زادت الإنتاج بأقل قليلا من الزيادة الشهرية المتوقعة، وبلغت نسبة التزام دول المنظمة بالتخفيضات المتعهد بها 115%، مقارنة بـ118 في المئة في الشهر الماضي.

