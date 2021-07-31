اقتصاد

خام برنت يسجّل 75,32 دولارًا للبرميل

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز خامُ برنت 75 دولارًا من جديد، مدعومًا بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم.

حيثُ حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدرهُ 58 سنتًا، مسجلةً 75,32 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، مسجلة 72,96 دولارًا للبرميل.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن الانخفاضات في مخزونات النفط، تشير إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة “دلتا” من فيروس كورونا، ليس لها تأثيرٌ يُذكر على التنقل.

من جانبها، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار أربعة ملايين ومائة ألف برميل في آخر أسبوع من شهر يوليو، مقابل توقعات بتراجع مليونيْن وتسعمائة ألف برميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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