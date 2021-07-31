الدبيبة: سنقضي على مشكلة نقص الأكسجين في كافة مراكز العزل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تصريح له أثناء متابعته الوضع الوبائي في البلد بأن ليبيا تشهد استقرارا نسبيا في الوضع الوبائي بالبلاد وأن البلاد تملك الأن كميات كافية من مسحات pcr في كافة مراكز العزل .

وأضاف قائلا: تعاقدنا على استجلاب كميات احتياطية كبيرة من مادة الأكسجين الطبي، وسنقضي على مشكلة نقص الأكسجين في كافة مراكز العزل، ووفرنا إلى الآن ما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف جرعة صرفت منها “600” ألف فقط.

كما دعى الدبيبة الليبيين إلى الإسراع في أخذ اللقاحات للحفاظ على أنفسهم وبشر أيضا بقدوم كميات كبيرة من لقاحات الفايزر والاسترازنيكا الأيام القادمة، وقال أيضا بأنه تم التعاقد للحصول على 2 مليون جرعة دفعة واحدة على أن يتم فرض اللقاح حينها.

وأكمل بالقول أن كل تطعيمات الأطفال متوفرة وموجودة في مراكز التطعيم وأيضا جميع أدوية مرضى السرطان والكلى والأورام وأمراض الدم والسكري.

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