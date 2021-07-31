عضو لجنة سعر الصرف يكشف أن مشكلة المقاصة ستحل قريباً.. ويوضح تفاصيل هامة

كتب عضو لجنة سعر الصرف عمران الشايبي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن مشكلة المقاصة ستحل في القريب.

وتابع بالقول: ولكن المستفيدين من إغلاقها هم من يعرقل الطريق وسيأتي يوم في القريب العاجل ويرضخون فيه إلى مطالب الناس فالضرر مس الجميع شرقا وغربا شمالا وجنوبا.

وكشف أن المراجعة الدولية وانتهت وتم تسليم التقارير للجهات التي طلبته

والطريق الساحلي وتم فتحه، مضيفاً أن حكومة وحدة وطنية واحدة وتم اعتمادها وسعر صرف وتم توحيده.

وأفاد بالقول أن الميزانية تصرف 1/12 حسب الميزانية المقترحة والنفط وصل ل 73 دولار للبرميل ، والإنتاج واصل 1,300,000 برميل يوميا وما تبقى إلا المقاصة كأهم الأعمدة للانتقال من مرحلة التشظي لمرحلة الإستقرار.

وتابع بالقول: حسب ما تم إيفادي به بأن المشكلة في طريقها للحل هذه الفترة القريبة إن شاء الله وأتمنى ان تكون جادة خلاف المرات السابقة فكل الامور تسير للأفضل بعون الله .

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