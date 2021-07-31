المنفي يناقش مع رئيس وأعضاء الحكومة الوضع الوبائي بالبلاد

عقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم السبت اجتماعاً، مع رئيس الحكومة” عبدالحميد الدبيبة” وعضوي المجلس “عبدالله اللافي” “موسى الكوني”.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في البلاد على الصعيدين الصحي والأمني، كما استعرض المجلس مع رئيس الحكومة الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة كورونا، وكذلك سبل الحد من انتشارها،

حيث تم التأكيد على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، بالإضافة إلى استمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفايروس في مختلف أنحاء البلاد.

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