وكالة برازيلية: ليبيا تنظم معرضها الأول للقهوة

ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية”ANBA” أمس الخميس إن ليبيا تنظم معرضها الأول للقهوة وسيجمع هذا الحدث المنتجين والبائعين وممثلي العلامات التجارية الوطنية والإقليمية فضلاً عن عشاق القهوة .

يأتي معرض ليبيا للقهوة لتلبية الطلب المحلي على مساحات الاجتماعات التي تركز على الصناعة، سيعقد الحدث الشخصي في أكتوبر وسيضم بعض البث المباشر عبر الإنترنت يستهدف الحدث في المقام الأول شاربي القهوة والمهنيين وأصحاب الأعمال الصغيرة المتعلقة بالقهوة.

قال عبد الناصر إبراهيم مدير الفعاليات الذي يلعب دورًا استشاريًا وإشرافيًا في المعرض، يتمتع السوق الليبي بإمكانيات كبيرة للنمو ولا تزال هناك قوة شرائية كبيرة بين المشترين الذين يستمتعون بقهوتهم وأجواء صالات القهوة .

وفي مقابلة مع وكالة “ANBA” وصف إبراهيم ملف تعريف المستهلك الليبي ، الذي يعرف بالفعل إنتاج وجودة البن البرازيلي ، الشركات البرازيلية موضع ترحيب .

وأشار المدير التنفيذي إلى أن استهلاك المشروبات التي تحتوي على القهوة قد قطع شوطًا طويلاً ، لا سيما الماكياتو والكابتشينو والإسبريسو على الرغم من أن الماركات الإيطالية تزين المقاهي .

وأضاف إبراهيم إن في الغالب الحبوب عبارة عن مزيج البن البرازيلي كما أن يمكن للعلامات التجارية المهتمة ملء الطلب اللازم عبر الموقع الرسمي لمعرض قهوة الليبي .

قال مدير الحدث: نتوقع أن يكون الحدث ذا أهمية وأن يحظى باهتمام كبير من شاربي القهوة المتحمسين والخبراء والمؤسسات والشركات والهيئات الخاصة والعامة العاملة في تجارة البن ويمكن للمنتجين أيضًا إرسال عينات من القهوة الخضراء ليتم عرضها أثناء الحدث، يُعد المعرض حدثًا رسميًا لجمعية القهوة المتخصصة والتي تضم منظمات من أوروبا والولايات المتحدة حقائق سريعة عن معرض القهوة الليبي .

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